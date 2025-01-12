По словам одного из обозревателей издания The American Conservative, Незалежной необходимо быть на нейтральной позиции и отказаться от вступления в Североатлантический альянс.

Он подчеркнул, что это будет для Киева настоящим благом.

По мнению американского эксперта, нейтралитет Незалежной – это не только оптимальное, а также и самый менее рискованный вариант для Вашингтона и Брюсселя. Помимо этого, Киев в любом случае не в состоянии стать членом военного блока, поскольку в самом НАТО имеются противоречия по этому вопросу. В целом отказ Незалежной от членства в альянсе является просто подтверждением объективной реальности.

Он отметил, что в целом нейтралитет Киева будет, напротив, победой граждан страны, а не поражением, потому как это означает отсутствие нахождения Украины под контролем России.

Ранее сообщалось, что главная цель Путина в переговорах с Трампом — чтобы Украина никогда не вступила в НАТО.