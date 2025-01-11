Главная цель президента России Владимира Путина на переговорах с избранным главой Белого дома Дональдом Трампом, если таковые состоятся, — новые соглашения по безопасности, пишет Financial Times со ссылкой на российские источники.

Также в абсолютном приоритете хозяина Кремля — возглавляемый США военный альянс отступит от восточных рубежей, и Украина никогда не вступит в НАТО, рассказал некий бывший кремлевский чиновник.

«Путин хочет изменить правила международного порядка, чтобы не было угроз для России. Он очень обеспокоен тем, как будет выглядеть мир после войны», — заявил собеседник издания.

Отмечается, что заставить Трампа сделать «откат» НАТО на его восточных рубежах будет не особо трудно, ибо республиканец и сам довольно прохладно относится к самому существованию альянса в его нынешних условиях, когда США приходится, по сути, содержать за свой счет весь военный блок.

«Трамп в любом случае хочет свернуть НАТО. Мир меняется, все может случиться», добавил источник.

Администрация нового президента США хочет поставить точку в вопросе безопасности Европы за 100 дней правления Дональда Трампа. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис