The Hill: Меркель должна стать посредником с РФ по Украине

Соединенным Штатам стоит прибегнуть к услугам Ангелы Меркель в качестве посредника для налаживания неформального контакта с РФ. Соответствующее заявление сделал обозреватель Брюс Дэйтон в своем материале для издания The Hill .

Автор заявил, что экс-канцлер ФРГ считается главным кандидатом на проведение переговоров с российским лидером. Он отметил, что у Меркель имеется опыт общения с Путиным и преимущество в виде свободы маневра из-за отсутствия связи с нынешним немецким правительством.

Профессор выразил мнение, что коллективному Западу стоит более активно думать о неформальных переговорах с российской стороной по вопросу мира на территории Украины. Автор считает, что общение частных лиц помогает найти точки соприкосновения для последующего формального диалога. Роль таких посредников могут исполнять как экс-политики, так и корпорации, считает эксперт.