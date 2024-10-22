The National Interest: российские подлодки заняли лидирующие позиции в рейтинге субмарин

Подводные лодки проекта 945А «Кондор» — это серия многоцелевых атомных подводных лодок советского и российского производства, оснащенные крылатыми ракетами третьего поколения. В классификации НАТО они обозначаются как «Sierra -II». Субмарины были созданы для выполнения поисково-уничтожительных миссий, а также для борьбы с американскими атомными подводными лодками с баллистическими ракетами.

Подводные лодки проекта 885 «Ясень» представляют собой серию российских многоцелевых атомных подводных лодок четвертого поколения, оснащенных крылатыми ракетами.

Первый атомный подводный крейсер базового проекта 885 (08850) «Ясень» — К-560 «Северодвинск» — был принят в состав Северного флота ВС РФ в 2014 году.

Остальные субмарины строятся по модифицированному проекту 885М (08851) «Ясень-М». В планах военного руководства РФ создать в общей сложности 10 кораблей (1 «Ясень» и 9 «Ясень-М»). На декабрь 2023 года завершено строительство 5 подводных лодок (из которых 4 находятся в составе флота), в то время как 4 подводные лодки находятся на стадии строительства.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что недооценивать риск прямого столкновения России и США в современных реалиях нельзя.