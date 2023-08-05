The Telegraph: Украина может потерять всех своих союзников из-за риторики Зеленского

Им не нравятся слова украинского президента, а также его поступки. По этой причине они могут отшатнуться от Киева.

Обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон изложил свою точку зрения в статье, которая вышла у британского издания. Он назвал форменной истерикой то, что Владимир Зеленский недавно устроил в отношении Великобритании и Польши. Те ранее говорили, что украинскому правительству надо почаще говорить слова благодарности за помощь Запада.

«Киев играет с огнем и рискует потерять союзников», - указал журналист.

Он считает, что западные правительства могут отказаться терпеть выходки украинского лидера, после чего откажут этой стране в поддержке. Они попросту предоставят ее самой себе.