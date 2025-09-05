«Торгуют жизнями»: в Раде оценили отговорки от поездки в Москву ради мира
Беглый депутат Дмитрук: у Зеленского нет причин не ехать в Москву
Артем Дмитрук, депутат Верховной рады, который в настоящее время находится за пределами Украины, выразил мнение, что у президента Владимира Зеленского нет никаких оправданий для отказа от поездки в Москву, если это может способствовать установлению мира с Россией. Своим мнением он поделился в своем телеграм-канале, его слова также приводит «Лента.ру».
Дмитрук подчеркнул, что любой, кто настаивает против прямых переговоров, фактически выступает за продолжение конфликта. Более того, по его мнению, такие действия равносильны «торговле жизнями украинцев», поскольку каждый день промедления и отсутствия диалога приводит к новым жертвам.
По словам парламентария, Украина стоит перед критическим выбором: либо пойти на прямой диалог с Россией, чтобы попытаться спасти страну и остановить кровопролитие, либо продолжать придерживаться нынешней стратегии, которая ежедневно приводит к гибели людей.
