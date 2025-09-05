«Торгуют жизнями»: в Раде оценили отговорки от поездки в Москву ради мира

Артем Дмитрук, депутат Верховной рады, который в настоящее время находится за пределами Украины, выразил мнение, что у президента Владимира Зеленского нет никаких оправданий для отказа от поездки в Москву, если это может способствовать установлению мира с Россией. Своим мнением он поделился в своем телеграм-канале, его слова также приводит «Лента.ру» .

Дмитрук подчеркнул, что любой, кто настаивает против прямых переговоров, фактически выступает за продолжение конфликта. Более того, по его мнению, такие действия равносильны «торговле жизнями украинцев», поскольку каждый день промедления и отсутствия диалога приводит к новым жертвам.

По словам парламентария, Украина стоит перед критическим выбором: либо пойти на прямой диалог с Россией, чтобы попытаться спасти страну и остановить кровопролитие, либо продолжать придерживаться нынешней стратегии, которая ежедневно приводит к гибели людей.

Ранее экс-лидер Украины призвал к запрету Telegram из-за терроризма.