Священник призвал молиться за разгром врагов 9 Мая

В День Победы верующим следует молиться о том, чтобы Россию больше никогда не постигали испытания, сопоставимые с Великой Отечественной войной, а любой неприятель оказывался разгромлен и оттеснен, сообщил в интервью РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

«Нужно в эти замечательные дни помолиться о том, чтобы ничего подобного в жизни нашей страны больше не происходило, чтобы каждый враг был разбит и отброшен назад. А потом уже посидеть в кругу родных и вкусить то, что будет на столе, что Бог подаст и жена приготовит», — сказал священнослужитель.

По словам Берегового, тот факт, что День Победы трансформировался в семейное торжество, которое можно отметить за общим застольем, является положительной тенденцией.

Ранее сообщалось о том, что в День Победы в храмах РПЦ помянут павших.