«Отдыхаем три дня». Как изменится график россиян в мае 2026?

В Российской Федерации стартовали продолжительные выходные, которые будут идти с 9 по 11 мая включительно. Об этом в интервью РИА Новости сообщила доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина Регина Долотина.

Отметила, что в 2026 году День Победы выпадает на субботу, благодаря чему с учетом механизма переноса выходных дней отдых продлится дольше.

«9 мая — праздничный день, а 10 и 11 мая — дополнительные дни отдыха», — сообщила она.

Следовательно, в ближайшую рабочую неделю жителям страны предстоит трудиться всего четыре дня — с 12 по 15 мая.

Ранее сообщалось о том, что в День Победы в храмах РПЦ помянут павших.