«Поздравление с высоты 400 км». Космонавты выступили с орбиты в честь 9 Мая

Члены российского экипажа Международной космической станции — Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев — обратились к соотечественникам с поздравлениями по случаю Дня Победы.

В своем видеообращении космонавты акцентировали внимание на величии подвига поколения, одержавшего победу в Великой Отечественной войне, и подчеркнули, насколько важно хранить память о тех событиях.

«Именно благодаря мужеству, стойкости и самоотверженности наших предков сегодняшняя Россия получила возможность развиваться, осваивать космос и строить будущее», — заявили они.

С орбиты, по словам членов экипажа, особенно остро осознается хрупкость мира и необходимость оберегать наследие, завещанное предыдущими поколениями.

Помимо этого, космонавты выразили признательность ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, которые внесли неоценимый вклад в победу и послевоенное восстановление страны. Они напомнили, что именно послевоенное поколение заложило фундамент для будущих свершений, включая первые успехи Советского Союза в освоении околоземного пространства.

