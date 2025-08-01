Трамп анонсировал экстренный визит Уиткоффа в Россию

В ближайшие дни в Россию прибудет специальный посланник президента Соединённых Штатов Америки Стив Уиткофф, сообщил Дональд Трамп в ходе общения с представителями СМИ в Белом доме. Таким образом, глава государства прокомментировал информацию о том, что Уиткофф намерен посетить Израиль 1 августа.

Это заявление было сделано на фоне требования, выдвинутого Вашингтоном, о необходимости разрешения конфликта на Украине в течение десяти дней.

«Он потом едет в Россию, верите или нет», — сказал Трамп, его цитирует пресс-пул Белого дома.

14 июля глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выдвинул Москве ультиматум, предоставив 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной. Однако затем он сократил этот срок до 10–12 дней. В случае невыполнения требований американский лидер пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров, а также вторичные пошлины для стран, закупающих у России нефть, газ и иные энергоносители.

В минувший четверг, 31 августа, заместитель постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций Джон Келли заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется на урегулирование конфликта к 8 августа.