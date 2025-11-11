Трамп: Байден опаснее для Америки, чем любые торговые пошлины

В ходе беседы с Fox News экс-президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на экс-главу Белого дома Джо Байдена.

По его словам, недальновидная политика его предшественника нанесла стране куда более значительный ущерб, чем введение дополнительных таможенных сборов на импортируемую продукцию.

Ключевой мыслью высказывания Трампа стала идея о критической важности интеллекта лидера нации.

«Мы зависим от того, чтобы у нас был умный президент. Если у нас умный президент, проблем не будет. Если у нас парень, как был в прошлый раз, такой стыд, если у нас глупый президент, неважно, есть у нас пошлины или нет, это неважно», — заявил он.

Он подчеркнул, что компетенция руководителя государства является первостепенной, отодвигая на второй план даже такие спорные экономические меры, как пошлины.

