Трамп: Байден представляет собой угрозу демократии в США

45-й глава Белого дома Дональд Трамп уверен, что его сменщик на посту президента США Джо Байден представляет собой самую настоящую угрозу демократии в США.

Как заявил миллиардер в ходе своего выступления перед избирателями в штате Нью-Гэмпшире, нынешняя американская администрация готова на все, чтобы одержать победу, даже нарушить Конституцию США.

«Джо Байден представляет собой угрозу демократии», — цитирует Трампа ТАСС.

Ранее граждане США в ходе проведенного социологами опроса рассказали, что считают Трампа заметно более способным урегулировать ближневосточный конфликт. 44% респондентов заявили, что экс-президент справится с этим делом. В то же время за Байдена проголосовало только 32% участников опроса.