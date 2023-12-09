Американцы посчитали Трампа более способным справиться с конфликтом в Газе на посту главы США

Избиратели в Соединенных Штатах считают, что у Дональда Трампа это получится лучше, чем у Байдена.

Издание Wall Street Journal провело социологический опрос среди своих читателей. Результат показал, что граждане Америки считают Трампа заметно более способным урегулировать ближневосточный конфликт, который разразился 7 октября. 44% респондентов заявили, что экс-президент справится с этим делом.

В то же время за Байдена проголосовало только 32% участников опроса, который проходил с 29 ноября по 4 декабря. Получается, что среди американского электората есть заметно большая вера в внешнеполитические способности бывшего главы Белого дома.