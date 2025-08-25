Трамп готов отправить войска в Балтимор по просьбе губернатора

Дональд Трамп, занимавший пост президента США, заявил о возможности отправки военнослужащих в Балтимор (штат Мэриленд) для борьбы с высоким уровнем преступности. Об этом сообщил новостной канал NBC News.

В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп отметил, что готов предоставить «войска» штату Мэриленд, если губернатор Уэс Мур обратится за помощью, аналогично тому, как это было сделано в Вашингтоне.

Он выразил уверенность, что таким образом можно быстро стабилизировать ситуацию. При этом, говоря о губернаторе Калифорнии Гэвине Ньюсоме, Трамп использовал уничижительное прозвище.

В ответ на это губернатор Мэриленда Уэс Мур заявил, что Трамп предпочитает критиковать крупные города страны из-за стола, вместо того чтобы взаимодействовать с людьми, которых он представляет. Он подчеркнул, что действия Трампа демонстрируют отстраненность от реальных проблем населения.

Ранее сообщалось, что США перебросили на военную базу в Гренландии самолет «Судного дня».