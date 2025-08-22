Трамп готовит миру новое заявление

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением в пятницу, 22 августа, в 19:00 мск. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-пула Белого дома.

Как передает издание Roll Call, в графике американского лидера написано: «Овальный кабинет. Президент сделает заявление». При этом какой теме будет посвящено обращение Трампа не уточняется.

Эксперты отмечают, что такие внезапные заявления обычно связаны с важными политическими событиями, международными вопросами или внутренней ситуацией в стране. Особую озабоченность это сообщение вызывает еще и тем, что обычно Трамп информирует о важных политических вопросах в своей соцсети Truth Social.

Последний месяц Трамп активно участвует в вопросе разрешения конфликта на Украине. 15 августа американский лидер встретился в Анкоридже с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым обсудил процесс урегулирования кризиса, а 18 августа — с главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал «интересные времена» для Украины.