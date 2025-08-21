Трамп пообещал «интересные времена» для Украины

На личной странице в соцсети президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию Джо Байдена за некомпетентность и пообещал «интересные времена».

Президент США Дональд Трамп в своем стиле обрушился с критикой на политику Джо Байдена по Украине. Он назвал предыдущего лидера бесчестным и некомпетентным, заявив, что при президенстве самого Трампа конфликт никогда бы не начался.

Ключевым моментом в сообщении Трампа стало обещание «интересных времен» в урегулировании конфликта. Он провел аналогию со спортивной командой, которой запрещают атаковать, обрекая на поражение. По его словам, Украина под руководством Байдена могла только защищаться, но не имела шансов на победу без права наносить удары по территории России. Такой подход, по мнению Трампа, был проигрышным.

Ранее стало известно, что Трамп намерен прервать участие в переговорах России и Украины.