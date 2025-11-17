Трамп грубо осадил журналистку, спросившую о деле Эпштейна

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналистки о возможной попытке Белого дома скрыть информацию, связанную с делом финансиста Джеффри Эпштейна, — инцидент произошел во время общения главы государства с прессой, сообщает РИА Новости .

Корреспондент попросила президента прокомментировать заявление конгрессмена-республиканца Томаса Масси, предположившего, что инициатива Трампа расследовать контакты Эпштейна может служить дымовой завесой. Ранее президент говорил о необходимости изучить возможную причастность бывшего главы США Билла Клинтона и ряда других высокопоставленных лиц к преступлениям финансиста.

Трамп резко прервал вопрос, заявив, что не намерен обсуждать тему, поскольку, по его словам, «лживые новости» продолжают поднимать ее для отвлечения внимания от успехов его администрации. Он также назвал репортера «отвратительным журналистом» и добавил, что считает поддержку конгрессмена Масси «крайне низкой».

Стоит отметить, что интерес к делу Эпштейна усилился после того, как администрация Белого дома не смогла предоставить новые материалы, несмотря на прежние обещания рассекретить часть документов.

Ранее сообщалось, что в Италии прокомментировали скандал в Киеве.