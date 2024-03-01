Трамп хотел бы видеть своим вице-президентом губернатора мятежного Техаса
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Дональд Трамп в случае своего возвращения в Белый дом рассматривает в качестве вице-президента губернатора Техаса Грэга Эббота.
«Он удивительный человек, для меня было честью получить его поддержку. Он делает отличную работу», — сказал Трамп в интервью Fox News.
66-летний губернатор штата Одинокой звезды, уже почти 40 лет прикованный к инвалидному креслу, попал на первые полосы СМИ в январе этого месяца, когда игнорировал решение Верховного суда США убрать заграждения на границе с Мексикой. Эббот пригрозил федеральным властям столкновением с Национальной гвардией штата.
Другим возможным кандидатом в вице-президенты Трамп назвал сенатора от Южной Каролины Тима Скотта.
Накануне стало известно, что Верховный суд США рассмотрит вопрос об иммунитете Дональда Трампа от уголовного преследования по делу о вмешательстве в выборы главы государства.