Трамп хотел бы видеть своим вице-президентом губернатора мятежного Техаса

Дональд Трамп в случае своего возвращения в Белый дом рассматривает в качестве вице-президента губернатора Техаса Грэга Эббота.

«Он удивительный человек, для меня было честью получить его поддержку. Он делает отличную работу», — сказал Трамп в интервью Fox News.

66-летний губернатор штата Одинокой звезды, уже почти 40 лет прикованный к инвалидному креслу, попал на первые полосы СМИ в январе этого месяца, когда игнорировал решение Верховного суда США убрать заграждения на границе с Мексикой. Эббот пригрозил федеральным властям столкновением с Национальной гвардией штата.

Другим возможным кандидатом в вице-президенты Трамп назвал сенатора от Южной Каролины Тима Скотта.

Накануне стало известно, что Верховный суд США рассмотрит вопрос об иммунитете Дональда Трампа от уголовного преследования по делу о вмешательстве в выборы главы государства.