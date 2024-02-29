Верховный суд США рассмотрит вопрос об иммунитете Трампа в уголовном деле о вмешательстве в выборы

Верховный суд Соединенных Штатов решил рассмотреть вопрос об иммунитете политика Дональда Трампа от уголовного преследования по делу о вмешательстве в выборы местного главы государства. Об этом стало известно из документа, размещенного органом в сети.

В документе сообщается, что запрос спецпрокурора был удовлетворен и теперь суд рассмотрит вопрос о том, имеет ли американский экс-президент иммунитет от уголовного дела за деяние, связанное с его действиями в период нахождения на посту главы государства.

Указывается также, что данное дело будет рассмотрено с 22 апреля текущего года.

Ранее политик обращался к суду для рассмотрения вопроса о наличии у него иммунитета по данному делу. Трамп подозревается во вмешательстве в президентские выборы США в 2020 году.