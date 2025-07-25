Трамп и глава ФРС разругались в прямом эфире из-за стоимости ремонта здания Федрезерва

В эфире американского телеканала между президентом США Дональдом Трампом и главой Федеральной резервной системы (ФРС) Джеромом Пауэллом состоялся напряжённый диалог, касающийся стоимости работ по обновлению здания ФРС.

Всё началось с того, что президент выразил недовольство по поводу того, что смета на ремонт здания оказалась слишком большой. В ответ на это его сотрудник выразил сомнение в правоте президента и возразил ему, поджав губы.

Руководитель Федеральной резервной системы предположил, что в стоимость ремонта включено здание, которое уже было отремонтировано пять лет назад.

"Расходы немного выросли или много? Было 2,7 миллиарда долларов, теперь 3,1 миллиарда долларов, – сказал американский лидер.

Внезапно перебив выступление главы государства, глава ФРС заявил, что ему не поступала информация о данном вопросе.

По всей видимости, Трамп предполагал такой исход событий и предоставил Пауэлу подтверждающие документы. Однако, по словам Пауэла, в ведомстве никто не был проинформирован о дополнительных расходах.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Трамп считает своим самым глупым поступком назначение Джерома Пауэлла на пост главы ФРС.