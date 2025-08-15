Трамп исключил возможность предоставления Киеву гарантий безопасности
Трамп отказался давать Киеву НАТОвские гарантии безопасности
Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что исключает перспективу предоставления Украине гарантий безопасности по образцу НАТО. По его словам, такой сценарий нереалистичен, передает РИА Новости.
Помимо этого, Трамп сообщил о намерении обсудить территориальный вопрос с Путиным, при этом подчеркнув, что окончательное решение по этому вопросу должно оставаться за Киевом.
Ранее сообщалось, что Трамп выразил надежду на проведение еще одной встречи на высшем уровне после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп предполагает, что в этом саммите также примет участие президент Украины Владимир Зеленский и, возможно, европейские лидеры.