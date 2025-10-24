Трамп кардинально меняет Белый дом: восточное крыло снесли для роскошного зала

Администрация Дональда Трампа инициировала масштабную реконструкцию Белого дома, в ходе которой полностью снесли восточное крыло. На его месте возведут роскошный бальный зал, а стоимость проекта достигает $250 млн. Об этом сообщают американские СМИ.

Белый дом переживает самую масштабную перестройку за последние десятилетия. По распоряжению Дональда Трампа было полностью демонтировано восточное крыло резиденции. На освободившемся месте началось возведение нового, исключительно роскошного бального зала для официальных приемов.

Реконструкция стала самым значительным изменением в архитектурном облике главного здания США со времен президентства Франклина Рузвельта. По предварительным оценкам, бюджет проекта составляет колоссальные $250 млн. Работы уже называют беспрецедентными, поскольку они затрагивают историческую часть комплекса. Аналитики полагают, что этот шаг должен подчеркнуть стиль и амбиции нынешнего хозяина Овального кабинета.

