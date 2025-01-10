Посол России в Дании раскрыл, как Трамп планирует использовать Гренландию

США развивают аэродромные мощности для истребителей F-35 на территории Гренландии, которые способны использовать ядерное оружие, сообщил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью РИА Новости.

Он отметил, что американская военно-космическая база Питуффик (ранее известная как Туле), расположенная на острове, в настоящее время является частью системы раннего предупреждения о ракетной угрозе с арктического направления.

База проходит масштабную модернизацию, включая обновление радиолокационных систем, стоимость которой составляет миллиарды долларов. Также создается необходимая инфраструктура для истребителей F-35, которые уже применялись во время учений ВВС США на этом аэродроме.

Барбин добавил, что американские военные присутствуют в Гренландии со времен Второй мировой войны. Посол отметил, что Россия поддерживает идею укрепления стабильности в Арктике, что возможно только при условии создания системы международной безопасности, равной для всех стран региона.

Ранее сообщалось, что советник Трампа Уолц попросил Гренландию для США из-за 60 ледоколов у России.