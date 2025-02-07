Трамп намерен переговорить с Путиным

Дональд Трамп заявил журналистам, что считает возможной двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным в обозримом будущем, а также планирует переговорить с ним по украинскому вопросу, сообщает РИА Новости.

Дональд Трамп считает, что в будущем может провести переговоры с российским президентом, а также не исключает встречу. По словам республиканца, у него и Путина «всегда были хорошие отношения» и прямой контакт «возможен».

«Вероятно, я переговорю с президентом (РФ Владимиром — ред. РИАН) Путиным, и я хочу, чтобы этот конфликт завершился», — сказал Трамп журналистам на встрече с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в Вашингтоне.

При этом Трамп повторил свою прежнюю фразу, что конфликта на Украине не произошло, если бы он был президентом США.

Напомним, что 6 февраля Дональд Трамп после встречи с японским премьером анонсировал, что уже на следующей неделе встретиться с Владимиром Зеленским в Вашингтоне и поговорит с Владимиром Путиным по телефону. Помимо достижения мира республиканец хочет обсудить добычу и сохранение редких подземных активов на Украине.

Ранее сообщалось, что по версии Bloomberg, США могут раскрыть детали плана по Украине на Мюнхенской конференции.