Bloomberg сообщило о намерении США раскрыть детали плана по Украине на Мюнхенской конференции

На Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля, США планируют представить собственный план урегулирования украинского конфликта, стало известно агентству Bloomberg.

Отмечается, что этот план будет представлен специальным посланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом. Подробности плана пока не разглашаются. Также не уточняется формат предполагаемых обсуждений.

Ранее Келлог заявлял, что Трамп на посту руководителя Соединенных Штатов создаст необходимые рычаги давления для возобновления переговоров между РФ и Украиной. Он выразил оптимизм, предположив, что достижение перемирия и установление прочного мира возможны в течение нескольких месяцев.

Москва для мирного договора по Украине выдвинула ранее условия, включающие отказ Украины от вступления в НАТО, вывод ВСУ из новых регионов России, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также принятие страной нейтрального статуса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планов встречи Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем или президентом США Дональдом Трампом сейчас нет.