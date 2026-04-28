Трамп нарушил главное табу при встрече с Карлом III в Вашингтоне

Американский лидер Дональд Трамп проигнорировал строгие правила британского королевского этикета во время встречи с Карлом III в Вашингтоне.

Как передает британская газета Daily Mail, политик дотронулся до плеча монарха при приветствии.

«Трамп потрогал короля за плечо в знак (своего — ред.) расположения, что нарушило королевский протокол. Важный пункт, неписаное правило — никогда не инициировать физический контакт с королевской четой», — говорится в публикации издания.

Отмечается, что, несмотря на предварительную проработку всех нюансов протокола, Трамп все же «деликатно коснулся» Карла. Ранее, во время своего первого президентского срока, он уже оказывался в центре подобного скандала: на съемке с государственного банкета в Букингемском дворце видно, как политик на секунду нарушил правила, слегка коснувшись спины покойной королевы Елизаветы Второй (или, по крайней мере, едва не сделав этого).

