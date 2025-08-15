Трамп назвал Путина «умным» перед саммитом на Аляске

Дональд Трамп, глава Соединенных Штатов, по пути на встречу с российским коллегой на Аляске назвал Владимира Путина «умным», передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что не намерен выступать посредником от лица Киева, его цель — собрать все стороны за столом переговоров. Трамп выразил «надежду на то, что из саммита „что-то выйдет“». Американский лидер подчеркнул, что Россию ожидают «тяжелые экономические последствия», если переговоры на Аляске не продвинут решение украинского вопроса.

Трамп добавил, что готов обсуждать с Путиным деловые вопросы, только если будет достигнут прогресс в урегулировании ситуации на Украине.

Ранее Трамп исключил возможность предоставления Киеву гарантий безопасности.