Трамп не признает вину по обвинениям во вмешательстве в выборы

В четверг в федеральном суде Вашингтона состоялось предварительное слушание по делу бывшего президента США Дональда Трампа.

Несмотря на отсутствие самого экс-главы государства, его адвокат категорически отверг все четыре пункта обвинения, связанные с предполагаемым вмешательством в президентские выборы 2020 года. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп, заранее уведомивший суд о своем неучастии, поручил своим защитникам заявить о полной невиновности по всем инкриминируемым ему статьям. Данное решение последовало за представлением спецпрокурором Джеком Смитом обновленного обвинительного заключения, учитывающего недавнее постановление Верховного суда США о частичном иммунитете экс-президентов.

Обвинения включают сговор с целью обмана США, противодействие официальным процедурам и заговор против права граждан. Центральным эпизодом дела остается штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года, который, по мнению обвинения, был попыткой сорвать утверждение победы Джо Байдена.

Защита Трампа настаивает на прекращении уголовного преследования, апеллируя к решению Верховного суда об иммунитете за действия на посту президента. Однако высшая судебная инстанция уточнила, что неприкосновенность не абсолютна и распространяется лишь на официальные действия.

Ранее стало известно о том, что глава МИД Лавров сообщил о контактах с французами после задержания Дурова.