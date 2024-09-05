Глава МИД Лавров сообщил о контактах с французами после задержания Дурова

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что после ареста Павла Дурова российская сторона предпринимала попытки выйти на контакт с властями Франции и адвокатами сооснователя Telegram. В эксклюзивном интервью РБК дипломат заявил об отсутствии на данный момент результатов этих инициатив.

Лавров рассказал, что сразу после появления сведений об аресте Дурова сотрудника МИД обратились к французским коллегам, попросив предоставить информацию о происходящих событиях и консульский набор, а еще направили официальную ноту.

«Мы продолжаем работать, с тем чтобы получить максимально подробную и понятную информацию, но они исходят из того, что поскольку [у Дурова] есть французское гражданство и он задержан на французской территории, то применяется французское законодательство. И его французское гражданство в данном случае имеет приоритет», — рассказал российский министр.

Глава МИД заявил, что коллеги из Франции пытаются заверить российскую сторону в отсутствии политической подоплеки, «но в это очень трудно верится». Лавров также рассказал о давних желаниях стран Запада любыми способами, в том числе и захватническими, получить доступ к имеющим хоть какое-то значение информационным ресурсам. Дипломат отметил, что, несмотря на пропагандируемые французами ценности, еще до событий на Украине они не хотели давать аккредитацию Russia Today (RT) и Sputnik.

Ранее сообщалось о том, какая судьба ожидает Павла Дурова по мнению ясновидящей.