Трамп недвусмысленно ответил Медведеву о ядерном оружии

США готовы к ядерной войне с Россией, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что ультимативная риторика главы США ведет не просто к эскалации конфликта, а к прямой угрозе войны между двумя странами. В ответ на это Трамп сказал, что когда И мы полностью готовы», — подчеркнул американский лидер.

В ближайшие дни в Россию прибудет специальный посланник президента Соединённых Штатов Америки Стив Уиткофф, сообщил Дональд Трамп в ходе общения с представителями СМИ в Белом доме. Таким образом, глава государства прокомментировал информацию о том, что Уиткофф намерен посетить Израиль 1 августа.

Ранее Трамп оценил возможность переговоров с Путиным в ближайшее время.