Ольга Бузова показала детские фото с родителями и трогательно поздравила отца
WomanHit: Бузова показала детские фотографии с родителями в день рождения отца
Фото: [соцсети]
40-летняя телеведущая и певица Ольга Бузова поздравила отца Игоря Дмитриевича с днем рождения и поделилась в социальных сетях архивными фотографиями из детства, передает WomanHit.
На черно-белых снимках певица запечатлена вместе с родителями. В поздравлении она поблагодарила отца за счастливые детские годы, призналась ему в любви и пожелала здоровья и счастья.
Несмотря на развод родителей в 2009 году, Ольга продолжает поддерживать отношения с мамой и папой. Она также общается с младшей сестрой Анной. Игорь Дмитриевич остается не только близким человеком для певицы, но и ее коллегой: он работает администратором в коллективе дочери.
Отец с самого начала поддерживал стремление Ольги к публичной карьере. В частности, он помог ей попасть на проект «Дом-2» и сопровождал на съемочную площадку.
Фото: [соцсети]
Вспоминая тот период, Игорь Дмитриевич рассказал о забавном эпизоде перед отъездом дочери. Когда Ольга надела юбку, отец пошутил: «Ты что, дочь, ты же едешь дом строить!».
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