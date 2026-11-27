40-летняя телеведущая и певица Ольга Бузова поздравила отца Игоря Дмитриевича с днем рождения и поделилась в социальных сетях архивными фотографиями из детства, передает WomanHit.

На черно-белых снимках певица запечатлена вместе с родителями. В поздравлении она поблагодарила отца за счастливые детские годы, призналась ему в любви и пожелала здоровья и счастья.

Несмотря на развод родителей в 2009 году, Ольга продолжает поддерживать отношения с мамой и папой. Она также общается с младшей сестрой Анной. Игорь Дмитриевич остается не только близким человеком для певицы, но и ее коллегой: он работает администратором в коллективе дочери.

Отец с самого начала поддерживал стремление Ольги к публичной карьере. В частности, он помог ей попасть на проект «Дом-2» и сопровождал на съемочную площадку.

Фото: [ соцсети ]

Вспоминая тот период, Игорь Дмитриевич рассказал о забавном эпизоде перед отъездом дочери. Когда Ольга надела юбку, отец пошутил: «Ты что, дочь, ты же едешь дом строить!».

Ранее сообщалось, что актриса Равшана Куркова показала редкое фото мамы в день ее 65-летия.