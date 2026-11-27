27-летняя Ангелина Суркова, жена 35-летнего певца Влада Соколовского, поделилась архивной фотографией, на которой показала, как выглядела до похудения, передает VOICE.

На снимке девушка позирует в бикини и демонстрирует фигуру, которая заметно отличается от ее нынешней формы.

Фото: [ соцсети ]

В последние годы Суркова уделяет много внимания внешности. Она призналась, что сделала пластику груди, а также сбросила вес благодаря правильному питанию и регулярным тренировкам.

Результатами преображения певица периодически делится в социальных сетях, публикуя фотографии в пляжных образах. При этом ее внешность становится поводом для критики: некоторые пользователи считают артистку слишком худой.

Суркова также рассказывала о размышлениях насчет возможной пластической операции под глазами. По ее словам, у нее есть наследственная особенность — грыжи под глазами, которые были и у ее мамы.

«У меня очень тонкая, просвечивающая кожа под глазами, и в силу анатомии и размера глаз есть небольшая выпуклость. В зависимости от моего веса, освещения и макияжа она может быть более или менее заметной», — заявила Ангелина.

Однако от хирургического вмешательства на лице девушка пока решила отказаться. Она призналась, что хочет до 45 лет поддерживать хорошее состояние кожи с помощью ухода и других способов, не прибегая к пластике.

Ранее бывшая резидентка Comedy Club Надежда Ангарская показала фигуру после масштабного похудения.