Американские ученые усовершенствовали технологию мозговых имплантов, позволив людям, потерявшим способность говорить, не только общаться при помощи синтезированного голоса, но и передавать эмоции и даже петь, пишет People. Разработкой занимаются специалисты Калифорнийского университета в Дейвисе.

Технология предназначена для пациентов с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) — прогрессирующим заболеванием нервной системы, которое приводит к ослаблению мышц и постепенной утрате способности двигаться, говорить и дышать.

Вживленные в мозг электроды улавливают сигналы, возникающие при попытке человека заговорить. Искусственный интеллект расшифровывает их и преобразует в искусственно воспроизведенную речь.

Одному из участников исследования, 47-летнему Кейси Харреллу, установили электроды еще в 2023 году. С тех пор он практически ежедневно пользовался системой, произнеся с ее помощью почти два миллиона слов при средней скорости общения в 56 слов в минуту.

Еще более впечатляющих результатов удалось добиться другой пациентке, которая до болезни занималась пением. После вживления более 380 электродов она смогла менять интонацию синтезированного голоса и даже исполнить музыкальную гамму. После первой попытки запеть женщина расплакалась.

Ученые надеются, что дальнейшее совершенствование технологии позволит пациентам не просто обмениваться информацией с окружающими, но и полноценно выражать свои эмоции во время разговора.