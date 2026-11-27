27-летняя звезда сериала «Карамора» Дарья Балабанова призналась, что уже около года состоит в отношениях с коллегой по театру. В этом она призналась в интервью журналу «Атмосфера». Имя избранника артистка раскрывать не стала, однако отметила, что они вместе работают на одной сцене.

По словам Балабановой, совмещать личную жизнь и работу с любимым человеком бывает непросто. При этом актриса не считает такую ситуацию поводом отказываться от отношений.

«Кто не рискует, тот не пьет шампанское», — отметила она.

Известно, что Дарья и ее возлюбленный окончили актерский факультет Школы-студии МХАТ. Правда, во время учебы их пути не пересекались: мужчина старше артистки на два года.

Ранее звезда сериала «Оттепель» Анна Чиповская рассекретила новые отношения.