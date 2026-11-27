Анастасия Халили (Гореева), гордость павловопосадской спортивной школы и одна из сильнейших биатлонисток страны, предстала перед болельщиками в совершенно неожиданном амплуа. В промо‑ролике к этапу Кубка Содружества по биатлону в Ханты‑Мансийске спортсменка перевоплотилась в первобытную воительницу: на ней — шкуры пушных зверей, в волосах — костяные украшения, а вместо привычной карбоновой винтовки в руках у нее каменный пест. В кадре Анастасия занята помолом дикого зерна на каменных плитах — образ получился ярким, атмосферным и нарочито контрастным, сообщил REGIONS.

Этот художественный ход работает на контраст: пока в кадре Халили будто бы оттачивает первобытную хватку, в реальности ее сила — в отточенной технике и высокой скорости. Тот самый взгляд, который в промо выглядит как готовность к схватке, на трассе превращается в концентрацию на огневом рубеже — и именно он не сулит соперницам легкой борьбы.

«Теперь понятно, как наши биатлонисты прокачивают хватку перед огневым рубежом!» — с юмором прокомментировали поклонники.

За эффектным образом стоит серьезный спортивный багаж. Анастасия — не просто медийное лицо, а титулованная спортсменка с проверенными результатами:

обладательница Большого хрустального глобуса Кубка России в общем зачете (сезон 2022/2023);

многократная чемпионка и призер чемпионатов России в личных гонках и эстафетах;

чемпионка Европы среди юниоров и неоднократная победительница первенств мира в юношеских категориях.

Кубок Содружества — один из самых статусных турниров для стреляющих лыжников России и Республики Беларусь. На трассах Центра зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Югре соберутся сильнейшие: олимпийские призеры, чемпионы страны и лидеры сборных. Для болельщиков из Павловского Посада это особенный повод следить за трансляциями: землячка выходит на одну арену с лучшими.

Промо‑ролик стал удачным тизером этапа: он одновременно подчеркивает зрелищность биатлона и напоминает о главном — на трассе все решают секунды и выстрелы. И после такой «палеолитической» разминки от Анастасии ждут именно спортивного результата: точных попаданий и мест на подиуме.

Ранее сообщалось, что подмосковная биатлонистка стала победительницей на Кубке Содружества.