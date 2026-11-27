В конце ноября Истринский округ оказался под толщей снега: мощные снегопады заметно изменили пейзаж. Тем не менее, для поклонников «тихой охоты» сезон оказался не закрытым — напротив, в местных лесах начался настоящий всплеск активности зимних опят. Об этом свидетельствуют не только сообщения местных грибников, но и их многочисленные фото в социальных сетях, сообщил REGIONS.

Один из любителей грибной охоты, Сергей, рассказал о своей находке: ему удалось обнаружить целую поляну зимних опят на старых пнях. По его наблюдениям, выпавший снег не стал преградой, а, наоборот, помог грибнице. Снежный покров работает как естественное укрытие: он удерживает влагу и защищает грибницу от резких перепадов температур и сильных морозов.

Эту версию подтверждает и биолог Анастасия Короткова. Эксперт отмечает, что причиной необычного явления стали аномально теплая осень и мягкая зима: сложившиеся погодные условия оказались практически идеальными для роста зимних опят.

«Зимние опята отлично переносят низкие температуры и часто плодоносят прямо из-под снега. Эти грибы растут только на мертвой древесине лиственных деревьев, что помогает отличить их от опасных двойников», — рассказала специалист.

При этом специалисты подчеркивают: зимний лес — это особая среда, где даже привычный маршрут может стать сложнее из‑за снега и сокращенного светового дня. Чтобы прогулка оставалась безопасной, эксперты советуют соблюдать простые правила: надевать яркую одежду, чтобы быть заметнее в заснеженном лесу, брать с собой полностью заряженный телефон и обязательно сообщать близким, куда именно вы направляетесь и когда планируете вернуться.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье грибники собирают зимние опята даже после первого снега.