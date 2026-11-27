Несмотря на популярность мяса индейки, яйца этой птицы крайне редко встречаются на прилавках магазинов, хотя они вполне съедобны и по вкусу напоминают куриные, пишет Daily Mail. Причины этого кроются в особенностях размножения птиц и экономической невыгодности производства.

Если курица способна откладывать до 270 яиц в год, то индейка дает от 90 до 120 яиц за сезон. Кроме того, индейки начинают нестись примерно в семь месяцев, тогда как куры — уже в пять.

Содержание индеек также обходится значительно дороже: крупным птицам требуется больше корма и пространства. При этом фермерам выгоднее использовать яйца для выведения птенцов и последующей продажи мяса.

Индюшиные яйца крупнее куриных, имеют более прочную скорлупу и толстую внутреннюю оболочку. Их можно варить, жарить и использовать для приготовления омлетов. Некоторые повара даже предпочитают использовать их для приготовления соусов благодаря более насыщенному вкусу желтков.

Когда-то в США индюшиные яйца считались деликатесом и подавались даже в престижных ресторанах Нью-Йорка.

Однако развитие промышленного птицеводства в XX веке сделало куриные яйца значительно дешевле и доступнее. В результате индюшиные яйца постепенно исчезли из массовой продажи, превратившись в редкий фермерский продукт.