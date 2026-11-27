79-летняя актриса Гленн Клоуз не смогла сдержать слез в эфире программы The View, когда увидела фотографию со своей 38-летней дочерью Энни Старк.

Снимок был сделан 15 ноября на церемонии Governors Awards, где Гленн вручили почетную награду Американской киноакадемии. Клоуз призналась, что этот момент оказался для нее особенно эмоциональным из-за присутствия дочери.

Во время разговора актриса вспомнила, как воспитывала Энни в одиночку. По словам Клоуз, ей не всегда удавалось быть рядом с ребенком именно тогда, когда дочь особенно нуждалась в материнской поддержке.

«Бывают моменты, когда ты понимаешь, что не можешь быть там, где нужно, хотя для ребенка твое присутствие — это самое главное. Дети хотят, чтобы ты принадлежала им целиком», — рассказала Клоуз.

Актриса вспомнила, когда дочери было три года, она сказала матери: «Я хочу тебя. Я хочу тебя всю». Клоуз призналась, что понимала желание дочери, однако не всегда могла обещать, что будет рядом каждую минуту. Воспоминание об этом до сих пор вызывает у актрисы сильные эмоции.

При этом Гленн с гордостью говорит о том, какой выросла Энни. Она пошла по стопам матери и стала актрисой. Кроме того, Клоуз назвала дочь замечательным человеком и прекрасной мамой своего внука.

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