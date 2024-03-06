Трамп одержал ожидаемую победу на праймериз в Супервторник

Предварительные выборы в Республиканской партии прошли в 15 штатах и одной территории. Трамп разгромил свою соперницу Никки Хейли в Вирджинии, Северной Каролине, Теннесси, Оклахоме, Техасе, Массачусетсе, Колорадо, Мэне, Алабаме, Арканзасе и Миннесоте.

В других штатах голоса еще подсчитываются, но и там превосходство Трампа не вызывает сомнения.

«Это великолепный вечер. Редко политика видела что-то подобное», — заявил экс-президент США.

В настоящее время Никки Хейли удалось одержать победу лишь в столичном округе Колумбия.

Внутрипартийные выборы завершатся в июне. В июле пройдет съезд Республиканской партии, на котором будет официально объявлен кандидат в президенты. Демократы назовут своего кандидата в августе.