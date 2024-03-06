Трамп одержал ожидаемую победу на праймериз в Супервторник
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Накануне прошел крупнейший день праймериз выборов президента США. Супервторник принес убедительную победу экс-президенту США Дональду Трампу, передает NBC.
Предварительные выборы в Республиканской партии прошли в 15 штатах и одной территории. Трамп разгромил свою соперницу Никки Хейли в Вирджинии, Северной Каролине, Теннесси, Оклахоме, Техасе, Массачусетсе, Колорадо, Мэне, Алабаме, Арканзасе и Миннесоте.
В других штатах голоса еще подсчитываются, но и там превосходство Трампа не вызывает сомнения.
«Это великолепный вечер. Редко политика видела что-то подобное», — заявил экс-президент США.
В настоящее время Никки Хейли удалось одержать победу лишь в столичном округе Колумбия.
Внутрипартийные выборы завершатся в июне. В июле пройдет съезд Республиканской партии, на котором будет официально объявлен кандидат в президенты. Демократы назовут своего кандидата в августе.