«Дональд опомнись!»: экс-премьер Канады призвал Трампа прекратить шантаж

Канадцы высоко ценят свою автономию, и ни угрозы, ни оскорбления не смогут их изменить, заявил Жан Кретьен, бывший премьер-министр Канады (1993–2003), в послании к избранному президенту США Дональду Трампу. Его статья была опубликована в газете Globe and Mail.

«Дональд Трамп, как старик старику: Опомнись!», — написал политик.

Он напомнил, что Канада принимала участие в мировых войнах до того, как США, и «приносила жертвы, о которых трудно даже представить». Кроме того, Кретьен подчеркнул, что Канада проявила «смелость сказать «нет» вашей стране», когда она пыталась втянуть ее в необоснованную и дестабилизирующую войну в Ираке.

Экс-премьер обратился к политикам на федеральном и местном уровнях в Канаде с призывом к стойкости и решимости.

Он добавил, что каждый раз, когда Канада выполняет одно из требований Трампа, тот возвращается с новым, более серьезным требованием. Это не проявление дипломатии, а шантаж, заключил Кретьен.

Ранее советник вновь избранного главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что команда Трампа разрабатывает подготовку к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.