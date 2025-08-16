Трамп отказался вводить вторичные санкции против России после саммита с Путиным

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что в настоящее время не намерен вводить дополнительные ограничительные меры в отношении России, поскольку переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным прошли успешно.

Об этом американский лидер заявил в беседе с телеканалом Fox News по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, что прошла накануне в Анкоридже и длилась 2,5 часа.

Напомним, 15 августа в Анкоридже, на военной базе Элмендорф-Ричардсон, состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

Основной темой обсуждения стало разрешение конфликта на Украине. Также участники встречи уделили внимание другим актуальным международным и региональным проблемам.

В ходе встречи не предполагалось подписание каких-либо документов. Лидеры России и США определили круг вопросов, по которым удалось достичь взаимопонимания.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.