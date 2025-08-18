Трамп перед встречей с Зеленским подчеркнул жесткую позицию

Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским заявил, что в переговорах важно играть только на победу, а также назвал предстоящую встречу историческим событием для Штатов. Об этом президент США сообщил на личной странице в соцсети Truth Social.

Накануне переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским американский президент Дональд Трамп сделал заявление в соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что в дипломатии нет места полумерам — либо победа, либо ничего.

Трамп также отметил, что за последние полгода ему удалось урегулировать шесть международных конфликтов, не уточняя детали. Встречу с Зеленским и европейскими лидерами он назвал беспрецедентной — в Белом доме одновременно соберутся президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и другие высокопоставленные гости.

Сначала Трамп проведет закрытые переговоры с Зеленским, а затем присоединится к обсуждению с европейскими лидерами. Как заявил госсекретарь Марко Рубио, ключевыми темами станут гарантии безопасности для Украины и возможные территориальные уступки.

Ранее Лидеров ЕС призвали серьезно отнестись к возможному отказу Трампа от поддержки Украины.