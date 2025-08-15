Трамп первым прибудет на Аляску и лично встретит Путина перед саммитом

Дональд Трамп первым прибудет на Аляску, чтобы лично встретить Владимира Путина перед ключевыми переговорами. По данным губернатора штата, российского президента встретят по высшему протоколу — с красной дорожкой на военной базе. Об этом сообщают американские СМИ.

Президент США Дональд Трамп примет участие во встрече с Владимиром Путиным на Аляске, причем прибудет на место переговоров первым. По информации губернатора штата, это подчеркнет важность предстоящего диалога.

Для российского лидера подготовили особые условия — по данным телеканала NBC, по прибытии на военную базу Элмендорф-Ричардсон для Путина расстелют красную дорожку.

Ожидается, что личная встреча лидеров станет поворотным моментом в двусторонних отношениях.

Ранее Трамп назвал Путина «умным» перед саммитом на Аляске.