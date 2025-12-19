Трамп подписал указ об американской экспансии в космосе и захвате Луны с Марсом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, направленный на укрепление американского превосходства в космосе. Этот документ официально подтверждает намерение США усилить свое лидерство на Луне и в дальнем космическом пространстве. Указ был опубликован 18 декабря на официальном сайте Белого дома.

В документе прописаны даты, когда американские астронавты должны будут вернуться на Луну и построить там долговременную базу в рамках космической программы NASA «Артемида».

Лидерство в космосе демонстрирует стратегическое видение и решимость нации, а технологии, созданные американцами для достижения этой цели, значительно укрепляют мощь, безопасность и благополучие страны, подчеркивается в указе Трампа.

«Соединенные Штаты должны проводить космическую политику, которая расширит возможности человеческих открытий, обеспечит жизненно важные экономические интересы и интересы безопасности страны, даст толчок коммерческому развитию и заложит основу для новой космической эры», — говорится в указе.

В документе уточняется, что возвращение американских астронавтов на Луну к 2028 году в рамках проекта «Артемида» призвано укрепить позиции США в космической сфере, заложить фундамент для лунной экономики и подготовить условия для пилотируемого полета на Марс.

Президент США подписал указ, который предусматривает разработку к 2030 году базовых компонентов постоянного лунного поселения. По мнению авторов документа, это позволит США стабильно присутствовать в космосе и создаст основу для будущих миссий на Марс.

Особое внимание уделяется стимулированию интереса у нового поколения американских ученых и инженеров.