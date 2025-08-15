Трамп пообещал обсудить с Путиным территориальные вопросы

Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным территориальные вопросы, но окончательное решение, по его мнению, должен принять Киев. Президент США также предупредил, что Россию ждут серьезные экономические последствия, если переговоры не принесут прогресса. Об этом политик заявил на пресс-конференции, посвященной предстоящему саммиту.

Президент США Дональд Трамп в преддверии грядущих переговоров с Владимиром Путиным обозначил свою позицию по территориальным вопросам. Он подчеркнул, что, хотя тема будет обсуждаться, окончательное слово должно остаться за украинской стороной.

Трамп также не исключил жестких экономических мер против России, если диалог на Аляске окажется безрезультатным.

Ранее сообщалось о том, что Валаамский монастырь помолился за успех переговоров Путина и Трампа.