Трамп порадовался похвале Путина за намерения разрешить кризис на Украине

45-й глава Белого дома, миллиардер Дональд Трамп позитивно высказался об оценке президента России Владимира Путина его стремления как можно скорее разрешить украинский кризис.

Напомним, 12 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке Владимир Путин заявил, что желание Дональда Трампа разрешить военный конфликт Москвы и Киева за считанные дни «не может не радовать, это хорошо».

«Мне нравится, что он сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи», - сказал Трамп в интервью NBC News.

При этом миллиардер не стал уточнять детали того, как именно он мог бы, находясь на посту президента США, содействовать урегулированию военного конфликта на Украине за 24 часа.

Ранее президент Украины владимир Зеленский пригрозил отказавшимся от украинского зерна странам «цивилизованным ответом».