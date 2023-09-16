Зеленский пригрозил отказавшимся от украинского зерна странам «цивилизованным ответом»

Нарушающим правила Евросоюза и запретившим ввоз украинского зерна государствам придется ответить по всей строгости за это, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, в минувшую пятницу, 15 сентября, Еврокомиссия не продлила эмбарго на ввозимое из Украины в ЕС зерно. В Еврокомиссии подчеркнули, что будут воздерживаться от любых ограничений на поставку украинской сельхозпродукции. Однако ряд стран, среди которых Польша и Венгрия, отказались следовать этой рекомендации.

На что Зеленский в своем аккаунте в соцсетях заявил, что для Киева является важным, чтобы единство европейских стран «сработало на двустороннем уровне».

«А если их (соседей) решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать», - заявил Зеленский.

Каким именно будет ответ Украины нежелающим принимать украинское зерно странам Зеленский не уточнил.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова спрогнозировала, что европейцы «еще хлебнут от Зеленского горя».