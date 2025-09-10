Трамп потребовал «казнить животного», убившего в США украинку Ирину Заруцкую
Трамп потребовал «смертной казни» для «животного», убившего украинку Заруцкую
Президент США Дональд Трамп требует «смертной казни» для «животного», убившего Ирину Заруцкую. Так глава Белого дома окрестил негра, виновного в произошедшем в автобусе в городе Шарлотт на востоке США.
Свою крайне негативную точку зрения на произошедшую трагедию хозяин Овального кабинета изложил на своей страничке в соцсетях.
«ЖИВОТНОЕ, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, приехавшую в Америку в поисках мира и безопасности, должно быть подвергнуто «быстрому» (в этом нет никаких сомнений!) суду и приговорено только к СМЕРТНОЙ КАЗНИ. Другого варианта быть не может!!! ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛЬД Дж. ТРАМП», - написал Трамп.
Также глава Белого дома опубликовал фото мужчины африканской внешности, что подозревается в содеянном.
Трамп, как оказалось, шокирован не меньше общественности. Он назвал «чудовищным» убийство Ирины Заруцкой в Шарлотте. Также глава государства пообещал лично изучить обстоятельства трагедии. Республиканец также отметил, что изучил кадры преступления, а полную информацию об этом должен получить от следователей.