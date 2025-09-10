Трамп потребовал «казнить животного», убившего в США украинку Ирину Заруцкую

Президент США Дональд Трамп требует «смертной казни» для «животного», убившего Ирину Заруцкую. Так глава Белого дома окрестил негра, виновного в произошедшем в автобусе в городе Шарлотт на востоке США.

Свою крайне негативную точку зрения на произошедшую трагедию хозяин Овального кабинета изложил на своей страничке в соцсетях.

«ЖИВОТНОЕ, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, приехавшую в Америку в поисках мира и безопасности, должно быть подвергнуто «быстрому» (в этом нет никаких сомнений!) суду и приговорено только к СМЕРТНОЙ КАЗНИ. Другого варианта быть не может!!! ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛЬД Дж. ТРАМП», - написал Трамп.

Также глава Белого дома опубликовал фото мужчины африканской внешности, что подозревается в содеянном.

Трамп, как оказалось, шокирован не меньше общественности. Он назвал «чудовищным» убийство Ирины Заруцкой в Шарлотте. Также глава государства пообещал лично изучить обстоятельства трагедии. Республиканец также отметил, что изучил кадры преступления, а полную информацию об этом должен получить от следователей.