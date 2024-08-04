Маск заявил о возможном начале гражданской войны в Британии

Американский предприниматель, основатель компании Space X Илон Маск считает, что в Великобритании может начаться гражданская война.

Так бизнесмен прокомментировал начавшиеся в стране протестные акции, которые устроили представители ультраправых движений после убийства детей в студии танцев в Саутпорте 29 июля. Протесты продолжаются по сей день.

Комментируя один из видеороликов с акции протестов, Маск написал: «Гражданская война неизбежна».

Как ранее сообщила газета Times, на выходных в Британии ожидаются минимум 35 протестных акций.

Трагедия в Саутпорте унесла жизни трех детей. Их убийцей оказался 17-летний подросток, который ворвался в студию танцев и устроил поножовщину. В результате нападения несколько детей и взрослых были доставлены в больницы в критического состоянии. Вскоре молодого человека задержала полиция.

Как позже сообщили правоохранители, нападение не связно с терроризмом. Подростка, напавшего на детей, обвинили в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия.

Ранее сообщалось, что в британском Сандерленде антимигрантские протесты переросли в массовые беспорядки.