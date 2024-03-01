Трамп пожаловался на привилегии, которые получают в США нелегальные мигранты

После того, как нелегалы пересекают границы Соединенных Штатов, они начинают пользоваться совершенно бесплатно многими благами от государства. Они получают даже больше, чем американские ветераны. Так считает бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Его слова привел телеканал Fox News.

По заявлению Трампа, в Калифорнию каждый год въезжают миллионы людей. Нелегальные мигранты при этом начинают получать поддержку со стороны властей.

«Бесплатная медицина, бесплатное образование, все бесплатно. Но не для наших ветеранов, они ничего не получают», - указал он.

Точно так же, по его мнению, ничего не получают и другие граждане Америки, которые уже давно живут в стране и заработали свое право на помощь. Но благами пользуются те, кто незаконно пересекает границу.

Ранее Дональд Трамп заявил, что готов был бы поддержать Россию в случае ее нападения на одну из стран НАТО. Это стало бы уроком для других государств, которые не хотят ответственно подходить к обеспечению собственной безопасности.